Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'ya katılan Niran Ünsal nereli?
Niran Ünsal bugün Gelinim Mutfakta'ya konuk oluyor. Kanal D'nin hafta içi her gün yayınlanan programı Gelinim Mutfakta eğlenceli anlara sahne oluyor. Sevilen şarkılara imza atan Niran Ünsal'ın asıl adı Fatma Uludan Canevi'dir. Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Niran Ünsal, bugün ekranların en çok izlenen yemek yarışmalarından Gelinim Mutfakta'ya konuk oluyor. Kanal D'de yayınlan Gelinim Mutfakta'da birebirinden güzel şarkılarını seslendirecek. Keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin kızı olan Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında?
NİRAN ÜNSAL KİMDİR?
Aslen İzmirli olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974’de doğdu. Sahne adı olan Niran Ünsal ile tanınmaktadır ancak asıl ismi Fatma Uludan Canevi’dir. Çok küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Niran Ünsal’ın annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır.
Niran Ünsal, Türk Musikisi'ni bırakarak tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Kültürpark Tenis Kulübü, Buca Atlı Spor Kulübü, Envelo, Karşıyaka Grand Müzikhol gibi İzmir'in en seçkin mekânlarında, orkestra eşliğinde pop müzik icracısı olarak sahne almasıyla İzmir ve çevresinde hatrı sayılır bir isim yaptı. 1993 yılında, "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülünü aldı. Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı. 1994 yılında Kuşadası'nda "Pop Show 94" yarışmasına katıldı, "Serseri Mayın" isimli eserle 1.oldu. 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile dünya evine girdi.
STÜDYO ALBÜMLERİ
- Haktan (13 Ağustos 1996)
- Şarkılara Tutundum (1999)
- Göçebe (2004)
- İyi Niyetlerim (2007)
- Sesler ve İzler (2009)
- Bir Avaz Bir Saz (2010)
- İnce Ayar (2012)
- Ok (2014)
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- Hangimiz Sevmedik
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