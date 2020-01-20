Nilüfer'den korkutan haber! Domuz gribine yakalandı

Daha önce göğüs kanseri nedeniyle uzun süre yattığı hastaneye bu kez ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle apar topar kaldırılan sanatçıya domuz gribi teşhisi konuldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nilüfer’in kanser tedavisinin ardından bağışıklık sistemi zayıfladığı, bu nedenle riskli bir durum söz konusu olduğu için de gözetim altında tutulduğu ifade edildi.