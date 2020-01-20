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  3. Nilüfer'den korkutan haber! Domuz gribine yakalandı

Nilüfer'den korkutan haber! Domuz gribine yakalandı

Nilüfer'den korkutan haber! Domuz gribine yakalandı

Ünlü şarkıcı Nilüfer'den sevenleri korkutan haber geldi. Şarkıcının 1 haftadır özel bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Daha önce göğüs kanseri nedeniyle uzun süre yattığı hastaneye bu kez ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle apar topar kaldırılan sanatçıya domuz gribi teşhisi konuldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nilüfer’in kanser tedavisinin ardından bağışıklık sistemi zayıfladığı, bu nedenle riskli bir durum söz konusu olduğu için de gözetim altında tutulduğu ifade edildi.


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