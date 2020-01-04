Kilolu 'açı' Nilüfer'i üzdü

Sanatçı Nilüfer, yılbaşı akşamı sahneden çekilen fotoğraflarına kızdı. Kendini kilolu gösteren resimlere tepki gösteren sanatçı kendi fotoğrafçının çektiği karelerle karşı atağa geçti.

80 DEĞİL, 53 KİLOYUM

Bir magazin sitesinin paylaştığı beyaz kıyafetli fotoğrafına öfkelenen Nilüfer “Rica etsem şu fotoyu kaldırır mısınız? 53 kiloyum, 80 görünüyorum” ricasında bulundu. Fotoğraflarıyla oynandığını iddia eden sanatçı, Instagram hesabından o geceye ait fit görüntülerini paylaştı. Fit fotoğrafları büyük beğeni toplayan Nilüfer’in formunu nasıl koruduğu merak konusu oldu.

FARKLI GÖSTERMEK ŞİDDETTİR

Yıllardır Osman Müftüoğlu ile çalıştığını ve kilosuna çok dikkat ettiğini söyleyen Nilüfer, “Kilolu olabilirdim sorun orada değil, beni olduğumdan çok farklı göstermek şiddet. Ki ben Osman Müftüoğlu’nun tavsiyesiyle günde 2 öğün besleniyorum. Yürüyüş ve pilates yapan biri olarak bir emek veriyorum. Ne için? Tabii ki işime, seyircime ve kendime saygımdan… Takipçi kazanmak reklam almak için bu oyunlara girmek çok çirkin diyor ve bu konuyu kapatıyorum” mesajını yazdı.