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  3. Nilüfer'den bir kötü haber daha! Şimdi de mantar enfeksiyonu teşhisi konuldu

Nilüfer'den bir kötü haber daha! Şimdi de mantar enfeksiyonu teşhisi konuldu

Nilüfer'den bir kötü haber daha! Şimdi de mantar enfeksiyonu teşhisi konuldu

Nilüfer'e domuz gribinin ardından akciğerde üreyen Aspergillus (mantar enfeksiyonu) teşhisi konuldu.

Mantar enfeksiyonunun gelişmesine sanatçının şiddetli bir domuz gribi enfeksiyonu geçirmesinin, alerjik astmatik bir yapısı olmasının ve buna yönelik ilaçların kullanılması olduğu düşünülüyor. Evinde tedavi edilen sanatçı “Umarım yaz başında yine, yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım” dedi. Nilüfer’in 25 Nisan’daki Bostancı Gösteri Merkezi konseri iptal oldu.


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