Nilüfer: Sokaktaki şuursuzlara kızıyorum

Bu zor dönemde sağlıkçıların fedakarca çalıştığını söyleyen Nilüfer, “Onlar günde 12 saat kan ter içinde bizim için çalışıyor. Sokaklarda dolaşan şuursuzlara çok ama çok kızıyorum. Evde sıkıldık demeye hakkımız yok. Artık durumun ciddiyetini anlayalım” dedi.

Nilüfer, bir sağlık görevlisinin uzun saatler maskeyle çalıştıktan sonra yüzünün geldiği hali paylaştı.