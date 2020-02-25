Nilüfer kaç yaşında? Şarkıcı Nilüfer'in hastalığı ne?

Şarkıcı Nilüfer'in hastalığı ne? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Meme kanserini atlattıktan sonra domuz gribi tedavisi gören Nilüfer'in akciğerinde mantar enfeksiyonu geliştiği tespit edildi. Sevenlerinin merakını gidermek için bir açıklama yapan sanatçı, “Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım.” dedi.

ŞARKICI NİLÜFER'İN HASTALIĞI NE?

Meme kanseriyle savaşan ve hastalığı yenmeyi başaran Nilüfer, geçtiğimiz ocak ayında da domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı. Daha sonra yapılan tetkik ve testlerde sanatçıya akciğerde üreyen ‘Aspergillus’ (mantar enfeksiyonu) teşhisi konuldu. Aspergillus’a domuz gribi hastalığının, sanatçının alerjik bir yapısı olmasının ve buna yönelik kullandığı ilaçların yol açtığı düşünülüyor.

ŞARKICI NİLÜFER KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Nilüfer Yumlu, 31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul, Cihangir' de dünyaya geldi. Ticaretle uğraşan Cemil Yumlu ile ev hanımı Lütfiye Hanım'ın tek çocuğudur. 11 yaşında babasını kaybetti. İlkokulu Firuzağa İlkokulu’nda bitirdi. Orta öğrenimini İtalyan Kolejinde tamamladı. Nilüfer 3 yaşında yakalandığı astımla birlikte yaşamaktadır. Biri babasının ilk evliliğinden, ikisi ikinci evliliğinden olmak üzere Orhan, Tevfik adlarında iki abisi ve Gülsevin adında bir ablası vardır.

1970 yılında, İtalyan Koleji Ortaokul ikinci sınıftayken Haftasonu Gazetesinin düzenlediği ve "Sensiz Yıllarda" adlı şarkıyla katıldığı 4. Altın Ses yarışmasında, Durul Gence Orkestrası eşliğinde, jüride bulunan Şehrazat, Ajda Pekkan, Alpay, Fecri Ebcioğlu gibi sanatçıların ortak kararıyla birinci oldu.

1972 yılında Odeon plak şirketinden çıkardığı ilk 45’liği “Kalbim Bir Pusula" ile profesyonel müzik hayatı başladı.

Odeon Plak şirketi satıştan çok memnun kalınca hemen 1973 yılında ikinci plağın hazırlığına başladı. “Dünya Dönüyor" adıyla çıkan ikinci 45’lik, Nilüfer 'e sanat yaşamının ilk yıllarında olmasına rağmen tüm ünlü rakiplerini geride bırakarak Yılın Kadın Şarkıcısı ödülünü getirdi. Arkasından "Sen de Söyle" ve "Göreceksin Kendini" 45’likleri de büyük beğeni alarak satış rekorları kırdı.

"Dünya Dönüyor"un da yer aldığı ilk albümü "Nilüfer' 74"teki "Göreceksin Kendini" (Bu şarkının aslı "Tu Te Reconnaitras" olup, 1973'de Lüksemburg'a Eurovision 1.liğini kazandıran Fransız şarkıcı Anne Marie David tarafından seslendirilmiştir), "Aldanırım Sana" ve "Başıma Gelenler" gibi şarkılar Türk Pop Müziği klasikleri arasına girdi.

Sahneye ilk, 1974 İzmir Fuarında Zeki Müren'in solistliğini yaptığı kadro için teklif gelince çıktı. 1974 yılında "Başıma Gelenler" ve "Al Beni Çal Beni” isimli 45’lik plaklarını çıkardı.

1975 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye elemelerinde Nino Varan'ın "Boşver" adlı bestesini seslendirdi. Ancak besteyle ilgili bazı spekülasyonlar yüzünden Nilüfer yarışmadan çekilmesine rağmen şarkı ülkede çok sevildiği için aynı yıl "Boşver" isimli 45’liğini çıkardı.

Bu albümleri 1975 yılında "Oh Ya", 1976 yılında "Of Aman Aman" ve 1977 yılında "Kim Arar Seni" adlı 45'likler izledi. 1973-1978 yılları arasındaki dönemde, sürekli altın plak kazandı. Defalarca yılın kadın sanatçısı seçildi.

1975 yılında Alman yapımcıların da dikkatini çeken Nilüfer , "Miss Nilüfer" ve "Ali" 45’lik plaklarını Almanya'da yaptı. Yapımcıların çok ümitli oldukları projede tek bir pürüz vardı, o da Nilüfer Almanya' da yaşamaktan hoşlanmamıştı, ülkesine geri dönmek istiyordu. Çok genç olduğu için mantığıyla değil duygularıyla hareket eden sanatçı, Türkiye'ye geri döndü.

80'li yıllara gelindiğinde "Nilüfer'79", "Nilüfer'80" ve "Sensiz Olmaz" adlı albümleri, "Nilüfer'84" adlı albümü çıkardı. Albümün hitleri arasında "Varsa Söyle", "Kar Taneleri" gibi unutulmaz şarkılar da vardı.

Nilüfer, 1978 yılında Grup Nazar ile birlikte Türkiye'yi TRT adına Paris'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda “Sevince” adlı şarkısı ile temsil etti. 2 puanla 19. Oldu.

1981’de sonu tatsız bitse de yıllarca verimli bir ortaklık sürdüreceği Kayahan’la tanışır. “Kar Taneleri”, Uluslararası Akdeniz Müzik Yarışması’nda birinci olacağı “Geceler” ve daha niceleri... Kayahan’ın şarkıları nihayet sahibini bulmuş gibidir.

Nilüfer "Bir Selam Yeter" adlı albümünü 1985 yılında çıkardı. Bu albümün en büyük özelliği sözü-müziği kendisine ait ilk şarkı olan "Erkekler Ağlamaz"ı da içermesiydi.

1986 yılında, Antalya Aspendos’ta yapılan “Uluslararası Akdeniz Şarkı Yarışması”na katıldı ve Kayahan’ın “Geceler” adlı bestesini yorumlayarak ülkemize birincilik getirdi. Ertesi sene 1987 yılında "Geceler" adlı albümünü yaptı. Sanatçı bu albümünde, daha önce farklı farklı sanatçılar tarafından seslendirilmiş olan popüler müzik klasikleri haricinde, "Geceler" adlı eseri de seslendirdi. Bu albümü, 1988 yılında bir Nilüfer ve popüler müzik klasiği olan "Esmer Günler ve 1990 yılında "Sen Mühimsin" adlı albümleri izledi.

Nisan 1992'de çıkan "Yine Yeni Yeniden" adlı albümde yer alan "Şov Yapma", "Yeniden Sev", "Haram Geceler", "Kavak Yelleri" gibi bir çok şarkı hit oldu. Nilüfer, bu albümde Kayahan, Adnan Ergil, Onno Tunç gibi dönemin önde gelen söz yazarı ve bestecileriyle çalıştı.

1992 yılından itibaren Unicef ile ilgili çalışmalarına başladı. Geliri Bosna'lı çocuklara kalmak üzere büyük bir halk konseri gerçekleştirdi. Altın Plak ve Altın Kelebek gibi birçok ödül sahibi olan Nilüfer, müzikal kimliğinin yanı sıra 14 Kasım 1997'de UNICEF'in iyi niyet elçisi ve Türkiye temsilcisi seçildi. Türkiye'de ilk kez bir sanatçıya verilen bu unvan ile Nilüfer , manevi anlamda da sorumluluklar üstlenmiş oldu.

Aralık 2005'te kendi beste ve güftelerinin ağırlıkta olduğu "Karar Verdim" adlı albümünü yayınladı. Sanatçı bu albümüyle, bir altın plak daha kazandı.