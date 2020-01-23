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  3. Nilüfer: Bu hastalık kolumu kanadımı kırdı

Nilüfer: Bu hastalık kolumu kanadımı kırdı

Nilüfer: Bu hastalık kolumu kanadımı kırdı

Biletleri günler öncesinden tükenen 15 Şubat’taki konseri domuz gribine yakalandığı için ertelemek zorunda kalan Nilüfer, taburcu olduktan sonra 1 ay evinde istirahat edeceğini söyledi.

Hayranlarına sosyal medyadan açıklama yapan ünlü sanatçı, konserinin 25 Nisan'a ertelendiğini duyurdu ve ekledi: "Biliyorum biletlerinizi aldınız hatta çok uzaklardan  bile gelenleriniz var. Ama maalesef hayat sürprizlerle dolu… Neredeyse bütün hazırlıklarımızı bitirmek üzereyken yaşadığım bu şey kolumu kanadımı kırdı. 25 Nisan’da şarkılarımızı birlikte haykırmak en büyük dileğim.” 


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