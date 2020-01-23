Nilüfer: Bu hastalık kolumu kanadımı kırdı

Hayranlarına sosyal medyadan açıklama yapan ünlü sanatçı, konserinin 25 Nisan'a ertelendiğini duyurdu ve ekledi: "Biliyorum biletlerinizi aldınız hatta çok uzaklardan bile gelenleriniz var. Ama maalesef hayat sürprizlerle dolu… Neredeyse bütün hazırlıklarımızı bitirmek üzereyken yaşadığım bu şey kolumu kanadımı kırdı. 25 Nisan’da şarkılarımızı birlikte haykırmak en büyük dileğim.”