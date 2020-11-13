Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında nereli? Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek kim?

Melek karakterinin hikayesi Kırmızı Oda dizisinde seyirciyi ekrana kilitledi. Diziye damga vuran Meliha'nın kızı olan Melek'in ölmediği dizide ortaya çıktı. Meliha kızı Melek'in çıkan yangında yaşamını yitirdiğini biliniyordu. Kırmızı Oda'nın geçen hafta yayınlanan bölümünde Melek'in hayatını kaybetmediği ekranlara gelmesi seyirciyi şaşırttı. Kırmızı Oda'nın dikkat çeken karakterleri arasında yer alan Melek'i canlandıran Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında nereli soruların yanıtları haberimizde.



KIRMIZI ODA MELEK'İN HİKAYESİ...

Kırmızı Oda dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde Meliha kızı Melek'in çıkan bir yangın yaşamını yitirdiğini anlatmıştı. Hayatını kaybetmeyen Melek, geçen bölümde hikayesini anlattı. Melek, evlerinde yangın çıktığı gece bir arkadaşı ile dışarıda olduğunu dizide anlattı. Yangını gören Melek, tekrar evine dönmemiş ve ailesinden gizli kendisine yeni bir hayat kurmuştur.

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Nilsu Yılmaz, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Nilsu Yılmaz daha önce Ufak tefek Cinayetler, 20 Dakika ve Davetsiz Misafir'de rol aldı.