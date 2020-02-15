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  3. Nilperi Şahinkaya'dan Kerem Bürsin'e: Tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyum

Nilperi Şahinkaya'dan Kerem Bürsin'e: Tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyum

Nilperi Şahinkaya'dan Kerem Bürsin'e: Tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyum

Nilperi Şahinkaya, önceki gün sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte bir AVM'de görüntülendi.

Ayaküstü soruları yanıtlayan Şahinkaya, Kerem Bürsin'le ilgili olarak, "Sevgili dostum Kerem Bürsin ile birlikte tekrar aynı projede yer alacağız. Üç sezondur devam eden 'Aynen Aynen’in kadrosuna katıldı kendisi. Tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyum. Yarın da yeni bir televizyon dizisinin çekimlerine başlıyoruz. Karakter ve konusu hakkında bir şey söylemeyeyim, yayın tarihi henüz belli değil" dedi.

Bu sene evlilik gibi bir planlarının olmadığını dile getiren ikili, "Evlilik kısmet, şimdilik işimizi yapıyoruz ve planlı bir şekilde ilerliyoruz. Henüz karar vermedik" şeklinde konuştu.


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