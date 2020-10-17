Nilperi Şahinkaya'dan evlilik açıklaması

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Renkli kıyafetiyle dikkat çeken Şahinkaya, "Uzun zamandır yürümüyordum. Havayı güzel bulunca kendimi dışarı attım" dedi.

Yaklaşık iki yıldır tasarımcı Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, ilişkisi hakkına şunları söyledi: "Emre ile iyi anlaşıyoruz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için henüz bir karar vermiş değiliz ama ileride neden olmasın."