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17 Ekim 2020 Cumartesi 17:51 | Son Güncelleme:

Nilperi Şahinkaya'dan evlilik açıklaması

Nilperi Şahinkaya'dan evlilik açıklaması

Oyuncu Nilperi Şahinkaya önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir süredir Emre Yusufi ile birlikte olan Şahinkaya, evlilik sorularına yanıt verdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Renkli kıyafetiyle dikkat çeken Şahinkaya, "Uzun zamandır yürümüyordum. Havayı güzel bulunca kendimi dışarı attım" dedi.

Yaklaşık iki yıldır tasarımcı Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, ilişkisi hakkına şunları söyledi: "Emre ile iyi anlaşıyoruz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için henüz bir karar vermiş değiliz ama ileride neden olmasın."

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