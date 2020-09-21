Nilperi Şahinkaya'dan estetik açıklaması

Şimdilerde 'Yeni Hayat' dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile objektife takıldı.

Sevgilisiyle sahilde yürüyüş yapan Şahinkaya, muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Posta'nın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada 20 yaşında olduğu görüntüleri paylaşmasının ardından yapılan ‘estetik harikası’ yorumları hakkında konuştu.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Güzel oyuncu, “Orada 20 yaşındaydım. Şimdi 32 yaşındayım. İster istemez insanın yüzü biraz inceliyor. Bunun estetikle alakası yok, hepimizin yüzü oturuyor” dedi. Şahinkaya, “Estetik yaptırır mısınız” sorusunu da "Hiç estetiğim yok. Karşı da değilim ama yaptırmaya korkuyorum. Ya istediğim gibi olmazsa diye" yanıtını verdi.