Nilperi Şahinkaya: Kiloluya kızıla iyi rol yok

‘Yeni Hayat’ta rol alan Nilperi Şahinkaya da kadınların sektörde gördüğü güzellik baskısından rahatsız... Hazal Kaya’nın gündeme getirdiği ‘Kilolu kadınlara başrol verilmiyor’ sözleri birçok oyuncudan destek görürken Nilperi Şahinkaya da benzer problemler yaşadığını açıkladı.

PSİKOLOJİM BOZULMUŞTU

Sektörde kadının yeteneğinden ziyade güzelliğiyle ön planda tutulduğunu söyleyen oyuncu, ‘‘Bir tık daha balık etli olduğum zamanlarda ‘Biraz daha kilo ver. Güzel durmuyor’ diyorlardı. Psikolojik olarak etkileniyordum. Diyet yapıyordum. Bu kez olmayınca üzülüyordum’’ ifadelerini kullandı. Nilperi Şahinkaya, ayrıca saçlarının kızıl olmasından dolayı da kendisine sürekli ‘kötü kadın’ rolleri geldiğini söyledi. Özellikle oyunculuğun ilk başlarında böyle problemler yaşadığını anlatan Şahinkaya, ‘‘Renkli saçınız varsa başlarda kötü kadın rolü veriyorlar. O zamanlar biraz şaşırmıştım. Hep böyle mi olacak demiştim’’ diye konuştu.