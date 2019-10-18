Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7748
  • 6,4275
  • 281.487
  • 98203.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin'in olay yaratan açıklamasına son noktayı koydu

Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin'in olay yaratan açıklamasına son noktayı koydu

Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin'in olay yaratan açıklamasına son noktayı koydu

Yaşamayanlar dizisinde Kerem Bürsin'le rol arkadaşı olan Nilperi Şahinkaya, Bürsin'in ses getiren "Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor, sonra da gel beni öp diyordu" konuşmasını tatlıya bağladı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve konuyla ilgili soruları yanıtladı. Kerem Bürsin'in kendisini üzmediğini ifade eden Şahinkaya, "Biz öpüşme sahnesi varsa partnerimize ‘Soğan vs. yiyeceğim, sen de yiyecek misin?’ diye sorarız. O aramızda bir espriydi. Konu tatlıya bağlandı. Beni Kerem değil atılan manşetler üzdü." dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berkay hediyeyi satmak istedi, Demet Akalın küplere bindi!
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Serenay Sarıkaya'nın evinin kirası dudak uçuklattı!
Saadet Işıl Aksoy'dan bebek müjdesi!
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
<p>Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu´nun (SMO) Fırat´ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör

Yaşlı adam, SMO askerlerini gözyaşlarıyla karşıladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde