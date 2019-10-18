Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin'in olay yaratan açıklamasına son noktayı koydu

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve konuyla ilgili soruları yanıtladı. Kerem Bürsin'in kendisini üzmediğini ifade eden Şahinkaya, "Biz öpüşme sahnesi varsa partnerimize ‘Soğan vs. yiyeceğim, sen de yiyecek misin?’ diye sorarız. O aramızda bir espriydi. Konu tatlıya bağlandı. Beni Kerem değil atılan manşetler üzdü." dedi.