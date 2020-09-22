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22 Eylül 2020 Salı 16:45 | Son Güncelleme:

Nilperi Şahinkaya diye Sibel Can'ı paylaştılar! Böyle tiye aldı

Nilperi Şahinkaya diye Sibel Can'ı paylaştılar! Böyle tiye aldı

Nilperi Şahinkaya, rol aldığı ilk dizi olan Deniz Yıldızı'ndan bir kareyi paylaşmış, takipçileri Şahinkaya'nın estetik harikası olduğunu iddia etmişti. 11 yıl geçtiği için değişimin normal olduğunu belirten oyuncu, yapılan bir haberi tiye aldı.

Şimdilerde 'Yeni Hayat' dizisinde rol alan oyuncu Nilperi Şahinkaya gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda oynadığı ilk dizi 'Deniz Yıldızı'ndan bir kareyi takipçileriyle paylaşan Şahinkaya hakkında estetik iddiaları gündeme gelmişti.

Yaptığı açıklama ile 'Orada 20 yaşındaydım. Şimdi 32 yaşındayım. İster istemez insanın yüzü biraz inceliyor. Bunun estetikle alakası yok, hepimizin yüzü oturuyor' açıklaması yapmıştı.

HABERLERİ TİYE ALDI

Dün bir gazetede haber olan bu açıklamada Nilperi Şahinkaya'nın gençlik fotoğrafı yerine Sibel Can'ın gençlik fotoğrafı kullanılınca ünlü oyuncu bu durumu böyle ti'ye aldı;

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twittir'dan yaptığı açıklamada, 'Komandolarımız,

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