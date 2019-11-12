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  3. Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! 'Evli yapımcı taciz etti, sonra da kovdu'

Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! 'Evli yapımcı taciz etti, sonra da kovdu'

Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! 'Evli yapımcı taciz etti, sonra da kovdu'

Usta oyuncu Nilgün Belgün, ‘Hayatla Geçinmeyi Seçtim’ adlı kitabında şoke eden itiraflarda bulundu. Belgün, evli bir yapımcının kendisini taciz ettiğini itiraf etti.

Kariyerinde 43 yılı deviren oyuncu Nilgün Belgün, 'Hayatla Geçinmeyi Seçtim' adlı kitabında "Hiç beş parasız, işsiz kaldığınız oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kaldım, hem de çok acı bir şekilde! İyi bir diziden teklif gelmişti, kabul ettim.

'TACİZ ETTİ, İŞTEN KOVDU'

Yapımcı evli, ama herkes tarafından bilinen bir çapkındı. Bir gün sözle taciz etti. Çok sinirlenip tersledim. Bir daha cesaret edemez diye düşündüm. Ertesi gün sete gittim. Yönetmen ‘Nilgün Hanım sizi dinlendireceğiz. Patron istirahat etmenizi istedi’ dedi. Meğer beni kovmuş! Kiramı ödeyemeyecek durumdaydım. Ağlayarak ayrıldım."


'Evli yapımcı taciz etti, sonra da kovdu'
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