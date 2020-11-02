  • $8,4171
  • 9,8098
  • 511.004
  • 1137.64
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Nilay Deniz ve Erçin Karabulut'un 3 yıllık evliliğinde mutsuz son
02 Kasım 2020 Pazartesi 13:40 | Son Güncelleme:

Nilay Deniz ve Erçin Karabulut'un 3 yıllık evliliğinde mutsuz son

Nilay Deniz ve Erçin Karabulut'un 3 yıllık evliliğinde mutsuz son

Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz, 3 yıl önce dizi setinde tanışarak evlendiği görüntü yönetmeni Erçin Karabulut ile boşanma kararı aldı.

Son olarak Çatı Katı Aşk dizisinde başrol oynayan Nilay Deniz, boşanma kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncu 3 yıl önce görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'la evlenmişti. Fikir ayrılığı yaşayan çift evlerini ayırdı.

Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ve fotoğrafları da silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Nilay Deniz, 3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Kıymet Nilay Deniz'dir. Aslen Aydın'lıdır. Babası da oyuncu olan Nilay Deniz, annesinin isteği ile oyuncu olmuştur.

Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde rol almıştır. Şu sıralar Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Nilay Deniz, 2017 yılında Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir. 1.72 metre boyunda olan Nilay Deniz, Boğa burcudur.

Nilay Deniz'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 - Çatı Katı Aşk (Yasemin) (TV Dizisi)

2019 - Kalk Gidelim (Nehir) (TV Dizisi)

2017 - Ateşböceği (Aslı) (TV Dizisi)

2017 - Dayan Yüreğim (Seray) (TV Dizisi)

2015 - Aşk Yeniden (Selin Şekercizade) (TV Dizisi)

2014 - Ah Neriman (Zeynep) (TV Dizisi)

2013 - Güneşi Beklerken (Begüm Varol) (TV Dizisi)

2013 - 20 Dakika (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2011 - Mor Menekşeler (Cevriye) (TV Dizisi)

2011 - Hayata Beş Kala (Selma) (TV Dizisi)

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Rüya) (TV Dizisi)

<p>İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye e

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 244 metreye ulaşıldı

Koronavirüsü 10 dakikadan kısa sürede saptayacak kit geliştirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.