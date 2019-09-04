Nil Ünal kimdir, kaç yaşında? Nil Ünal Dikran Tosun mücevher olayı nedir?

Nil Ünal kimdir, kaç yaşında? diye arama motorunda araştırılmaya başladı. 90'lı yıllara damga vuran Nil Ünal bu sıralar yaşadığı bir olayla gündemde. Ünal, sevgilisi Dikran Tosun’u “Mücevherlerimi alıp sırra kadem bastı” diye Bodrum Savcılığı'na şikayette bulundu.İddiaya göre bir süre sonra sevgilisi, sanatçıdan 20'den fazla mücevher takımını "Onları eritip sana yeni koleksiyon yapacağım" diyerek istedi. Haberi görenler Nil Ünal kimdir, Nil Ünal Dikran Tosun mücevher olayı nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

NİL ÜNAL DİKRAN TOSUN MÜCEVHER OLAYI NEDİR?

90'lı yılların ünlü sanatçı ve oyuncusu Nil Ünal, Kapalıçarşı'da dükkanı olan Dikran Tosun ile birlikte olmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra sevgilisi, sanatçıdan 20'den fazla mücevher takımını "Onları eritip sana yeni koleksiyon yapacağım" diyerek istedi. Ünal mücevherlerini verince Tosun ortadan kayboldu, üstelik dükkanı da kapattı.

DOSYA İSTANBUL'A

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Uzun süre Tosun'u arayan Ünal, sonunda onu Bodrum'da buldu. Ancak ne mücevherleri geri alabildi, ne de parasını. Bunun üzerine Bodrum Savcılığı'na şikayette bulundu. Dosya İstanbul'a gönderildi. Savcı Alican Çıldır ise, soruşturma sonrası Tosun'a 'güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.

NİL ÜNAL KİMDİR?

Şarkıcı Gökben'in ablası olan Nil Ünal aslen İstanbullu ve 1963 doğumlu. Nil Ünal bir dönem görücü usuluyle tanıştığı ve nişanlandığı Çetin Sarp ile anılmıştı. Nil Ünal’ın en çok bilinen şarkısı ‘Damarımda Kanımsın‘ isimli parçasıdır. Nil Ünal, 12 Kasım 1963 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesinin adı Şaziye Hanımdır. Anne bir, baba ayrı olan şarkıcı Gökben (d.1951) ablasıdır. Nil Ünal, 1987 yılında “Kocamın Karısı” adlı sinema filmi için yaptığı görüşme sayesinde Müjdat Gezen ile tanıştı.

6­7 ay süren bir ilişki yaşadı. 1988 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı “Sevimli Hırsız” filminde Kemal Sunal ile başrolde oynadı. 1988 yılında senaryosunu Aydemir Akbaş’ın yazdığı, yönetmenliğini İbrahim Tatlıses’in yaptığı “Bir Kulum İşte” filminde İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş ile birlikte oynadı. 1990 yılında şarkıcılığa başladı, 8 sene solistlik yaptı. 2006 yılında yönetmenliğini Ümit Efekan’ın yaptığı “Hasret” adlı dizide Nurcan karakterini canlandırdı. Dizideki oyuncular Fatma Girik, Emre Altuğ, Zafer Algöz, Ceyda Düvenci, Menderes Samancılar, Fahriye Evcen, Cezmi Baskın, Müge Oruçkaptan, Açelya Akkoyun, Alpay Kemal Atalan oldular. Nil Ünal, Bodrum'a yerleşti orada yaşamaktadır.