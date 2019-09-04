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  3. Nil Ünal kimdir, kaç yaşında? Nil Ünal Dikran Tosun mücevher olayı nedir?

Nil Ünal kimdir, kaç yaşında? Nil Ünal Dikran Tosun mücevher olayı nedir?

Nil Ünal kimdir, kaç yaşında" Nil Ünal Dikran Tosun mücevher olayı nedir"

Nil Ünal kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 90'lı yılların ünlü sanatçı ve oyuncusu Nil Ünal, sevgilisi Dikran Tosun’u “Mücevherlerimi alıp sırra kadem bastı” diye şikayette bulundu. Ünal, bunun üzerine Bodrum Savcılığı'na şikayette bulundu. Dosya İstanbul'a gönderildi. Tosun'a 'güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi. Bu haberleri görenler Nil Ünal kimdir, Nil Ünal Dikran Tosun mücevher olayı nedir? diye merak ediyor. İşte yanıtı..

 

Nil Ünal kimdir, kaç yaşında? diye arama motorunda araştırılmaya başladı. 90'lı yıllara damga vuran Nil Ünal bu sıralar yaşadığı bir olayla gündemde. Ünal, sevgilisi Dikran Tosun’u “Mücevherlerimi alıp sırra kadem bastı” diye Bodrum Savcılığı'na şikayette bulundu.İddiaya göre bir süre sonra sevgilisi, sanatçıdan 20'den fazla mücevher takımını "Onları eritip sana yeni koleksiyon yapacağım" diyerek istedi. Haberi görenler Nil Ünal kimdir,  Nil Ünal Dikran Tosun mücevher olayı nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı.. 

NİL ÜNAL DİKRAN TOSUN MÜCEVHER OLAYI NEDİR?

90'lı yılların ünlü sanatçı ve oyuncusu Nil Ünal, Kapalıçarşı'da dükkanı olan Dikran Tosun ile birlikte olmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra sevgilisi, sanatçıdan 20'den fazla mücevher takımını "Onları eritip sana yeni koleksiyon yapacağım" diyerek istedi. Ünal mücevherlerini verince Tosun ortadan kayboldu, üstelik dükkanı da kapattı.

DOSYA İSTANBUL'A

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Uzun süre Tosun'u arayan Ünal, sonunda onu Bodrum'da buldu. Ancak ne mücevherleri geri alabildi, ne de parasını. Bunun üzerine Bodrum Savcılığı'na şikayette bulundu. Dosya İstanbul'a gönderildi. Savcı Alican Çıldır ise, soruşturma sonrası Tosun'a 'güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.

NİL ÜNAL KİMDİR?

Şarkıcı Gökben'in ablası olan Nil Ünal aslen İstanbullu ve 1963 doğumlu. Nil Ünal bir dönem görücü usuluyle tanıştığı ve nişanlandığı Çetin Sarp ile anılmıştı.  Nil Ünal’ın en çok bilinen şarkısı ‘Damarımda Kanımsın‘ isimli parçasıdır. Nil Ünal,  12 Kasım  1963 tarihinde İstanbul’da  doğmuştur. Annesinin  adı Şaziye Hanımdır. Anne bir, baba ayrı olan şarkıcı Gökben (d.1951) ablasıdır.  Nil  Ünal,  1987 yılında “Kocamın  Karısı”  adlı sinema  filmi  için  yaptığı görüşme sayesinde Müjdat Gezen ile  tanıştı.  

6­7  ay süren bir ilişki yaşadı. 1988 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı “Sevimli Hırsız” filminde Kemal Sunal ile başrolde oynadı.  1988 yılında senaryosunu Aydemir Akbaş’ın  yazdığı, yönetmenliğini  İbrahim  Tatlıses’in  yaptığı  “Bir  Kulum  İşte”  filminde  İbrahim Tatlıses ve  Aydemir Akbaş ile birlikte oynadı. 1990 yılında  şarkıcılığa başladı,  8 sene  solistlik yaptı. 2006 yılında yönetmenliğini Ümit  Efekan’ın  yaptığı “Hasret” adlı dizide Nurcan karakterini  canlandırdı. Dizideki  oyuncular  Fatma Girik,  Emre  Altuğ,  Zafer Algöz,  Ceyda  Düvenci, Menderes Samancılar, Fahriye  Evcen,  Cezmi  Baskın,  Müge  Oruçkaptan, Açelya Akkoyun, Alpay Kemal Atalan oldular. Nil Ünal, Bodrum'a yerleşti orada yaşamaktadır.

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