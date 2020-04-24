Nihat Hatipoğlu Ramazan programı saat kaçta? Mustafa Karataş hangi kanalda? 2020 Ramazan Tv programları

Ramazan Tv programları, her sene olduğu gibi 2020'de de yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının gelmesi ile Ramazan programları da Tv kanallarındaki yayın akışlarında yerini aldı. Nihat Hatipoğlu Ramazan programı saat kaçta, hangi kanalda? Mustafa Karataş hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş gibi isimlerin hangi kanalda ve saat kaçta program yapacağı merak ediliyor. Nihat Hatipoğlu Ramazan programı ve Mustafa Karataş Ramazan programı ile ilgili merak edilenler haberimizde..

NİHAT HATİPOĞLU RAMAZAN PROGRAMI SAAT KAÇTA?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu her zaman olduğu gibi bu ramazan ayında da ATV ekranlarında olacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan'da iftar ve sahur programları yapacak. Nihat Hatipoğlu iftar özel programı saat 19:30'da, sahur özel programı ise 02:15'te ekranlara gelecek.

MUSTAFA KARATAŞ RAMAZAN PROGRAMI HANGİ KANALDA?

Geçtiğimiz yıllarda Show Tv ekranlarına çıkan Prof. Dr. Mustafa Karataş bu sene Kanal 7 ekranlarında olacak. Müslümanların büyük bir sevinçle beklediği Ramazan ayının heyecanı ve coşkusu her yıl olduğu gibi bu yıl da Kanal 7’de yaşanıyor. Ekranların sevilen ismi Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sunumu ve sohbetiyle ‘İftar Saati’ Ramazan ayının maneviyatını izleyicisinin iftar sofrasına taşıyacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayının sevinci Kanal 7 ekranlarından evlere ulaşırıyor. Gönüllerin sohbete, ruhların ibadete doyacağı Ramazan ayının tüm maneviyatı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sunumuyla İftar Saati’nde ekrana taşınacak.

İslamiyet’i doyasıya yaşamak isteyenlerin adresi İftar Saati, birlik ve beraberliğin önemini, Allah’ın emirlerini, Müslümanların öncüsü Hz. Muhammed’in öğütlerini canlı yayında izleyiciye aktaracak. Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sürecinde evde ibadetini gerçekleştirmeye çalışanlara destek olmayı hedefleyen İftar Saati, kalpleri buluşturacak. Mustafa Karataş, her gün farklı bir konuyla akıllara takılan sorulara yanıt bulacak. Ramazan’a özel hoş sohbetler, İslam’ı yaşatan dini bilgiler ve duaların yanı sıra izleyicilerden gelen sorulara açıklayıcı cevaplar da İftar Saati’nde yer alacak. Programda ayrıca kutsal topraklardan çok özel görüntülerle İslam tarihine ışık tutulacak. Ramazan ayının coşkusu Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sunduğu İftar Saati’yle her gün 18:45’te Kanal 7 ekranlarında…