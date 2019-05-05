Nihat Hatipoğlu Ramazan programı hangi kanalda, ne zaman? 2019 Ramazan programları

Ramazan programları 2019 yılında da yakından takip ediliyor. Nihat Hatipoğlu hangi kanalda, ne zaman? Sevilen isimler bu Ramazanda da ekranlarda yer alacak. Televizyon yayın akışında birçok tanıdık isim yine yer alıyor. Nihat Hatipoğlu her zaman olduğu gibi bu ramazan ayında da ATV ekranlarından evlerimize konuk olacak. İftar ve sahur özel programları ile iftardan ve sahurdan önce bizlere dini sohbetleri ile faydalı bilgiler verecek. Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti programı 5 Mayıs Pazar canlı yayınla saat 01.45’te Show TV’de ekrana gelecek.

NİHAT HATİPOĞLU RAMAZAN PROGRAMI

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Saat 01:20’de program başlayacak.

Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur özel ramazan ayı boyunca Sultanahmet'ten canlı yayınla atv'de!

MUSTAFA KARATAŞ RAMAZAN PROGRAMI

Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti 5 Mayıs Pazar canlı yayınla saat 01.45’te Show TV’de!

Bolluğunla, bereketinle hoş geldin on bir ayın sultanı, Şehr-i Ramazan!

Yüce dinimiz İslam’ı anlamamıza rehberlik eden Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ramazan ayı boyunca sahur vakitlerinde sizlerle buluşuyor. Prof. Dr. Mustafa Karataş değerli konuklarıyla hem Kuran okuyacak hem de canlı yayında soruları yanıtlayacak.

Kuran’la, dualarla, hoş sohbetlerle gelin hep beraber Ramazan’ın feyzine, tadına erelim!

TRT 1 RAMAZAN PROGRAMI

00:00 Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ekrana gelecek.

01:55 Sahur Bereketi Ramazan Ayı Boyunca her gece canlı yayınlanıyor.

19:00 Ramazan Sevinci. Programın ilk bölümü 6 Mayıs akşamı Bekir Develi’nin sunumu ile ekrana gelecek.