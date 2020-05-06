Nihat Hatipoğlu bu akşam yok mu? Nihat Hatipoğlu neden yok? İşte Atv yayın akışı

Nihat Hatipoğlu neden yok? sorusunun yanıtı Atv izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar programı yapan Nihat Hatipoğlu'nun programının bu akşam yayınlanmaması dikkat çekti. Hafta içi her gün saat 19:45'te İftara Doğru, saat 20:00'de ise İftar özel programı ekranlara geliyor. Bu akşam İftar programının yayınlanmaması üzerine izleyiciler neden yayınlanmadığını araştırıyor. İşte 6 Mayıs Atv yayın akışı...

NİHAT HATİPOĞLU NEDEN YOK?

6 Mayıs Atv yayın akışına göre bu akşam saat 19:45'te Nihat Hatipoğlu İftar Özel programı tayınlanacak. 15 dakika sürecek programın ardından Kuruluş Osman dizisinin 20. bölümü ekranlara gelecek. Bu gece saat 02:00'de ise Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı ekranlarda olacak.

NİHAT HATİPOĞLU RAMAZAN PROGRAMI

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar programı ile Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınla Atv ekranlarında izleyicisi le buluşuyor. Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve bağışlanmanın bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gönüllere hitap eden yorumlarıyla Atv'de olacak. Sultanahmet Meydanı'ndan canlı olarak yayınlanacak olan Prof. Dr. Nhat Hatpoğlu le Sahur ve İftar Özel programı yine dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekata merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı...

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV ekranlarında programlarına devam etmektedir.

ihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.

2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör atandı.

ESERLERİ

İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988

İslami Davetin İlkeleri, 1988

Fitneler, 1997

Ashapdan Bir Demet, 1997

Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması, 1997

Ayetlere Farklı Bir Bakış, 1997

Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler, 1999

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü, 1999

Ebu Zür'a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri, 2000

Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak, 2006

Saadet Asrından Damlalar, 2008

Sevgi Dininden Yansımalar, 2009

Dört Halife, 2010

Gökteki Yıldızlar, 2010

O'nu Nasıl Sevdiler, 2010

Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar, 2010

Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları, 2010

Allah'ı Bildiğimi Sanırdım, 2011

Rahmete Firar Etmek, 2011

Büyüklerin Duaları, 2011

Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem, 2011

Hz. Peygamber ile Kur'an'ı Doğru Anlamak, 2015