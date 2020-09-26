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26 Eylül 2020 Cumartesi 13:00 | Son Güncelleme:

Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla gecelerde görüntülendi

Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla gecelerde görüntülendi

Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Nihat Altınkaya, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Altınkaya'nın milyonluk aracı dikkatlerden kaçmadı.

'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Levent' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nihat Altınkaya 2012 yılında Survivor şampiyonu olmuştu. Ardından farklı farklı projelerde boy gösteren Altınkaya, uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.

Evli ve iki çocuk babası yakışıklı oyuncu, önceki akşam lüks aracıyla Bebek'te görüntülendi. 3 milyon TL'lik Mercedes marka aracıyla dikkat çeken Nihat Altınkaya, karşısında bir anda gazetecileri görünce şok oldu.

"SÜRPRİZ OLSUN"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altınkaya, "Ocak ayında yeni projelerimiz var. Sürpriz olsun" dedikten sonra mekana bir giriş yaptı.

<p>Kurgu: Eyüp Yıldız <a href='mailto: can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a><

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