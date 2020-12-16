Nihal Candan ve Arto birbirine girdi! Ortam bir anda gerildi

Beyaz TV'de ekrana getirilen Söylemezsem Olmaz programına 15 Aralık salı günü İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Nihal Candan konuk oldu. Sevgilisinin intihar etmesinin ardından uzunca bir süre konuşulan Nihal Candan ve Arto canlı yayında tartışma yaşadı.

Yayında sık sık gerilim yaşayan ikili karşısında Bircan Bali ve Seren Serengil sessizliğini korudu. Pandemi döneminde partiler vermediklerini ancak sık sık magazin basınında parti verdikleri yönünde çıkan haberlere isyan eden Nihal Candan'ın 'Mesela ben anneannemi görmüyorum' demesi üzerine Arto'nun 'Bence anneannesi onları görmek istemiyor' yanıtını vermesi tartışmanın fitilini ateşledi.

'SİZİ GELİŞTİREMEMİŞ'

Arto'dan gelen yoruma öfkelenen Nihal Candan 'Anneannem çocuk gelişimcidir' deyince Arto 'Sizi geliştirememiş' cevabıyla ağızları açık bıraktı. Candan Arto'ya 'Geliştirememiş derken benimle kaç kere kahve içtin' dedi.

Arto Nihal Candan'a 'Seninle kahve içmek için zengin olmak lazım' dedi.