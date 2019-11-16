Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Nez'i sevindiren haber! Tacizciye 18 ay hapis cezası

Nez'i sevindiren haber! Tacizciye 18 ay hapis cezası

Nez'i sevindiren haber! Tacizciye 18 ay hapis cezası

Ünlü şarkıcı Nez'in annesi Hülya Y., kızını ve kendisini hedef alan cinsel taciz içerikli mesajlar aldı. Mesajlar sonrası hemen savcılığa koştu.

Mesajları atan şahsın cezalandırılmasını isteyen anne, bu kişiyle uzlaşmak istemedi. Anne Hülya Y.'nin şikayeti sonrası savcılık tarafından Nez'in de ifadesine başvuruldu. Sabah'ın haberine göre ünlü şarkıcı, mesajlarda kendisinin de taciz edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Savcılık yürütülen soruşturmada mesajı atanın kimliğini tespit etti. 44 yaşındaki Murat A. savunmasında söz konusu mesajları attığını kabul etti. 'Cinsel taciz' suçundan yargılanan Murat A., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Başka bir şehirde psikiyatri servisinde yattığını ileri sürerek cezai ehliyetinin olmadığını belirtse de, hakim savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu kaydetti. Nez'i ve annesini taciz ettiği kesinleşen Murat A., 18 ay hapse mahkum edildi.


'Bana kimse akıl vermedi'
Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
'Demet çok özel, çok kıymetli'
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
<p>Kayseri´de, emekli Ahmet Oyarkılıçgil´in (55), 90 santimetre boyundaki Kangal köpeği, dev cüssesi

Dev Kangal Köpeği İlgi Odağı Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır''da teröristlere ağır darbe

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları