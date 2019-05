New Coke 34 yıl aradan sonra Stranger Things ile piyasaya sunuluyor

Dünya çapında 130 milyon abonesi olan Neftlix, fenomen haline gelen “Stranger Things” adlı dizinin üçüncü sezonunda Coca Cola ile işbirliği yapacak. ABD merkezli Coca Cola, Neftlix’in fenomen dizisi “Stranger Things” dizisinin üçüncü sezonunu onuruna, New Coke ürününü piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Coca Cola, 34 yıl once satışa çıkardığı New Coke ürününü yeniden canlandırarak satışa çıkarıyor.

Dizinin takipçileri dizinin yeni sezonu ile “her şeyin değiştiği” 1985 yılının yaz mevsimine seyahat edecek. Yeni sezonda, kısa ömürlü New Coke’un lansmanı ile şirketin amiral gemisi içeceğin formülünün değiştiği 1985 yılının yazı anlatılacak. Stranger Things” yaratıcıları yeniden piyasaya sürülecek New Coke’u tanıtmanın en iyi yolunun 4 Temmuz’da yeni sezona başlaması beklenen dizi ile daha başarılı olacaklarını ifade ediyor.

“New Coke, dizinin birkaç bölümünde yer alacak ve 23 Mayıs’tan itibaren Amerika'da sınırlı sayıda ve sınırlı bir süre için websitesi üzerinden talepleri karşılayacak.

Coca- Cola’nın Kuzey Amerika Stratejik Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Geoff Cottrill, Medya tüketimini değiştiren bir dünyada Neftlix gibi reklamsız platformlara dahil olmanın en anlamlı ve yaratıcı yolunu bulmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Neftlix ile ortaklık yapmaktan ve 1985 yazını yeniden yazma noktasında kilit rol oynamaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.