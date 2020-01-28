Nevra Serezli: Takside havlu tutup giyinirdik

Yeni oyunuyla 11 yıl sonra tiyatroya dönen 75 yaşındaki oyuncu Nevra Serezli, geçmiş yıllarda setlerde yaşanan zorlukları gözler önüne serdi.

"ESKİDEN KONFOR YOKTU"

Kariyerinin 50'nci yılını kutlayan Nevra Serezli, "Bizim zamanımızda setlerde konfor yoktu. Taksilerde havlu tutup üzerimizi değiştirirdik. Hülya Avşar bir sitenin tuvaletinde giyinmişti. Türkan Şoray bir evin kapısını çalıp 'Sizde giyinebilir miyim?' demişti. Ben araba aynalarında makyaj yapardım. Şimdi karavanlar, makyözler, kuaförler var. Gençler bunun kıymetini bilsin." dedi.

NEVRA SEREZLİ KİMDİR?

1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 'Durdurun Dünyayı inecek Var' adlı oyunda oynadı, İngiltere ve İtalya'da tiyatro festivallerine katıldı. 1971'de Altan Erbulak, Metin Serezli, Füsun Erbulak’la birlikte Çevre Tiyatrosu'nu kurdu. 1978 de tiyatroyu kapattılar. 1971­78 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile birlikte 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', 'Sait Hop Sait', 'Şen Sazın Bülbülleri'? Kastelli Vakfı ile 'Geceye Selam' ve 1984­1989 arası Devekuşu kabare Tiyatrosu'nda çalıştı.1990 yılında Dormen Tiyatrosu'nda 'Yolun Yarısı' müzikallerinde oynadı.

'Çılgın Sonbahar'oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En başarılı kadın Oyuncu Ödülü ve Ankara Sanat Kurumu En iyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Serezli 'ŞahaneZüğürtler' adlı oyundaki Grand Düşes Tatiana rolünden sonra Tiyatro İstanbul ekibine katılarak 'Çetin Ceviz'! Oyununda oynadı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı da yaptı, TV reklamlarında rol aldı. Ayrıca televizyon dizilerinde de rol aldı. “Sihirli Annem” dizisinde 6 sezon boyunca “Dudu” karakterini canlandırmıştır. “Taş Devri” çizgi filminde Vilma Çakmaktaşı seslendirdi.

Nevra Serezli, Tiyatro sanatçısı Metin Serezli ile 7 Mart 1968’de evlenmiş olup, Murat Serezli ve Selim Serezli adlarında iki oğlu vardır.