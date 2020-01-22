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  3. Nevra Serezli müjdeyi patlattı! 'Sihirli Annem' vizyona geliyor

Nevra Serezli müjdeyi patlattı! 'Sihirli Annem' vizyona geliyor

Nevra Serezli müjdeyi patlattı! 'Sihirli Annem' vizyona geliyor

11 yıl sonra Ağaçlar Ayakta Ölür oyunuyla tiyatro sahnesine çıkan Nevra Serezli, tiyatronun yanı sıra yazın beyazperdede olacağını müjdeledi.

Usta oyuncu, bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin yaza doğru filminin çekileceğini söyledi. Bu sene sinema salonları yüzünden aksilikler yaşadıklarını ve projeyi askıya aldıklarını anlatan Serezli, “Bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Yaşlanmış ‘Dudu Peri’ olarak ‘Sihirli Annem’e geri dönebilirim” dedi.


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