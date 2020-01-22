Nevra Serezli müjdeyi patlattı! 'Sihirli Annem' vizyona geliyor

Usta oyuncu, bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin yaza doğru filminin çekileceğini söyledi. Bu sene sinema salonları yüzünden aksilikler yaşadıklarını ve projeyi askıya aldıklarını anlatan Serezli, “Bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Yaşlanmış ‘Dudu Peri’ olarak ‘Sihirli Annem’e geri dönebilirim” dedi.