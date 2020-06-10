Netflix'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz teklif! İşte yeni projesi...

Son dönemde magazin gündemi ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Serenay Sarıkaya Netflix yolunda. Adanalı, Medcezir, Lale Devri ve Fi gibi yapımlarda yer alan izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Serenay Sarıkaya’nın Netflix ile anlaştığı ve bu iş birliğinin gizli tutulduğu iddia edildi.



Proje arayan ancak henüz beğendiği bir senaryo çıkmayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya birkaç iş birden sunuldu. Karga Seven Pictures'ın Netflix için hazırladığı "Pera Palas'ta Gece Yarısı" kitabından uyarlanacak dizi için de Sarıkaya'ya teklif gittiği öğrenildi.

Ana merkezinde bir kadının olduğu 8 bölümlük diziyi Emre Şahin yönetecek. Osmanlı'nın Cumhuriyet'e geçiş sürecinde geçen kod adı Pera olan dizinin senaryosunu Elif Usman yazıyor.

(TV 100)