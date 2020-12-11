Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga ne zaman başlayacak? The Winx Saga fragmanı geldi!

Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga tüm dünyada aynı anda yayına girecek. Beş perinin sihirli bir yatılı okulda hem yetişkinliğe geçiş yolcuğu hem de canavarla olan mücadeleleri anlatan The Winx Saga için yayın tarihi ve fragman açıklaması geldi. Peki, Netflix'in yeni dizisi Fate ne zaman başlayacak?

NETFLİX'İN YENİ DİZİSİ FATE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga altı bölümden meydana gelecek. Netflix'in orjinal dizisi The Winx Saga 22 Ocak 2021'de tüm dünyayla aynı anda yayınlanacak.

Brian Young'ın (The Vampire Diaries) yaratıcılığını üstlendiği FATE: THE WINX SAGA Iginio Straffi imzalı, İtalya yapımı Winx Club çizgi filminin gerçek oyuncularla çekilen bir uyarlaması.

THE WİNX SAGA FRAGMANI GELDİ!





THE WİNX SAGA KONUSU NEDİR?

Fate: The Winx Saga, Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. Periler burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir.

FATE: THE WİNX SAGA OYUNCULARI

Bloom rolünde Abigail Cowen (The Chilling Adventures of Sabrina, The Fosters),

Stella rolünde Hannah van der Westhuysen (Grantchester, Lamborghini),

Aisha rolünde Precious Mustapha (Endeavour),

Terra rolünde Eliot Salt (Normal People, Gameface),

Musa rolünde Elisha Applebaum (Undercover Hooligan, No Reasons),

Beatrix rolünde Sadie Soverall (Rose Plays Julie),

Riven rolünde Freddie Thorp (The Discovery of Witches, Safe, Overdrive),

Sky rolünde Danny Griffin (So Awkward, The Gentlemen),

Dane rolünde Theo Graham (Clink, Hollyoaks, Brief Encounters) ve Sam rolünde Jacob Dudman (The Stranger, Medici, The A List) yer alıyor.

Dizide ayrıca Eve Best (Nurse Jackie),Robert James-Collier (Downton Abbey),Josh Cowdery (Fantastic Beasts & Where To Find Them) Alex Macqueen (The Thick of It, Sally 4Ever) ve Eva Birthistle (Brooklyn, The Last Kingdom) da rol alıyor.