Netflix yeni Türk dizisi için tarih verdi! 50m2 tanıtımı yayınlandı

Karamizah türünde izleyici karşısına çıkacak olan Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin yayın tarihi açıklandı. 27 Ocak'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak olan 50m2 dizisi için Netflix’in, YouTube hesabından kısa bir tanıtım paylaşıldı.







Fragmanda dizinin başrol oyuncusu Engin Öztürk'ün sözleri dikkat çekiyor:

"Herkes ikinci bir şansı hak edermiş. Ben hak ediyorsam sen hayli hayli hak edersin."

NETFLIX 50 M2 KONUSU NE?

Hayatını patronunun pis işlerini yaparak kazanan ve bir gölge gibi yaşayan tetikçi, yeni vefat etmiş bir terzinin oğlu zannedilince bu kimliğe bürünmeye karar verir.

NETFLIX 50 M2 OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrolünde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin gibi isimler yer alıyor.