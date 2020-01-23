Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9325
  • 6,5801
  • 296.348
  • 122747
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Fetih için buluştular

Fetih için buluştular

Fetih için buluştular

Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan Netflix mini dizisi ‘Rise of Empires: Ottoman’ın özel gösterimi oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

Recep ASLAN

Fatih Sultan Mehmet’in padişah olmasıyla yaşanan olayları mercek altına alan belgesel yapımda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar ve Birkan Sokullu oynuyor. 

ARAŞTIRMA YAPTIM 

Dizide Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıran Tuba Büyüküstün, oynadığı karakterin tarih kitaplarında çok az yeri olduğu için uzun süre araştırdığını söyledi. 

KURULUŞUN İLK ÜÇ AYI 

Sırp ajan Ana’yı oynayan Damla Sönmez, “İstanbul’un alınmasının 3 ayını anlatıyor. İlk defa İstanbul’un Fethini biz bu kadar detaylı izliyor olacağız” şeklinde konuştu. 

ELEŞTİRİDEN KORKMUYORUM

Güzel tarihi bir belgesel çektiklerini dile getiren Büyüküstün, “Bu dizi sayesinde tüm dünya, İstanbul ve Türkiye’yi daha iyi tanıyacak” dedi. Öte yandan Büyüküstün, gelen eleştirilere şu sözlerle tepki gösterdi: Eleştiri tabii ki yapılacak. Eleştiriden korkacak bir şey yok.


Paparazzilere ilk papara!
Murat Yıldırım'ın 'Ramo' isyanı!
Zirveyi Sefirin Kızı'na kaptıran Çukur'a flaş transfer!
Kuruluş Osman'ın setinde sürpriz gelişme!
Sinem Kobal'dan bebek açıklaması
<p>Bahçesindeki ürünlerin azaldığını fark eden bir ev sahibi, buna neden olan şeyi anlamak için bahç

Bahçedeki Meyvelerin Azaldığını Fark Eden Ev Sahibinin Yerleştirdiği Kamera ile Gerçek Ortaya Çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyada biten transferler!

HGK-83 seri üretim için hazır