Fetih için buluştular

Recep ASLAN

Fatih Sultan Mehmet’in padişah olmasıyla yaşanan olayları mercek altına alan belgesel yapımda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar ve Birkan Sokullu oynuyor.

ARAŞTIRMA YAPTIM

Dizide Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıran Tuba Büyüküstün, oynadığı karakterin tarih kitaplarında çok az yeri olduğu için uzun süre araştırdığını söyledi.

KURULUŞUN İLK ÜÇ AYI

Sırp ajan Ana’yı oynayan Damla Sönmez, “İstanbul’un alınmasının 3 ayını anlatıyor. İlk defa İstanbul’un Fethini biz bu kadar detaylı izliyor olacağız” şeklinde konuştu.

ELEŞTİRİDEN KORKMUYORUM

Güzel tarihi bir belgesel çektiklerini dile getiren Büyüküstün, “Bu dizi sayesinde tüm dünya, İstanbul ve Türkiye’yi daha iyi tanıyacak” dedi. Öte yandan Büyüküstün, gelen eleştirilere şu sözlerle tepki gösterdi: Eleştiri tabii ki yapılacak. Eleştiriden korkacak bir şey yok.