Netflix Fatma için heyecanlı bekleyiş

Netflix, Türkiye yapımı dizisi Fatma'nın çekimlerine başladı. Senaryosunu Özgür Önürme'nin kaleme aldığı Fatma dizisinde yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu oturuyor.

NETFLİX FATMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix Fatma dizisin çekimleri başladı. Dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.