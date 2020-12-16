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16 Aralık 2020 Çarşamba 23:03 | Son Güncelleme:

Netflix Fatma için heyecanlı bekleyiş

Netflix Fatma için heyecanlı bekleyiş

Netflix Fatma dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Çekimlerine başlanan Netflix Türkiye yapımı dizisi Fatma'nın senaryosunu Özgür Önürme'ye ait.

Netflix, Türkiye yapımı dizisi Fatma'nın çekimlerine başladı. Senaryosunu Özgür Önürme'nin kaleme aldığı Fatma dizisinde yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu oturuyor. 

NETFLİX FATMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix Fatma dizisin çekimleri başladı. Dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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