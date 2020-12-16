Netflix Fatma konusu ne, oyuncuları kimler? Netflix Fatma ne zaman başlayacak?

Netflix, Türkiye yapımı dizisi Fatma'nın çekimlerine Temmuz ayında başladı. Senaryosunu Özgür Önürme'nin kaleme aldığı Fatma dizisinde yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu oturuyor. Dizinin yapımcılığını Başak Abacıgil üstleniyor. Netflix Fatma dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

NETFLİX FATMA KONUSU NE?

Fatma (35) sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz. Bu durum, Fatma için bugüne kadar yaşadığı her şeyin intikamını alabileceği bir ritüel hâline gelir. Fatma artık bir yandan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak isteyen bir anne, diğer yandan işlediği her cinayette kimsenin kendisinden şüphelenmediği bir “temizlikçi kadın” olarak hayata devam eder ve kocasını aramaya başlar.

NETFLİX FATMA OYUNCULARI KİMLER?

Fatma dizisinde Burcu Biricik'in yanı sıra oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Nihal Yalçın ve Gökçe Eyüboğlu yer alacak.

NETFLİX FATMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Fatma dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.