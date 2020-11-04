Netflix Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kim? Öylü Karayel'in yeni dizisi Bir Başkadır fragmanı yayınlandı!

Netflix'in Türk dizileri arasında yerini alan Bir Başkadır'ın fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Öykü Karayel'in başrol oynadığı Bir Başkadır'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Netflix kullanıcıları Berkun Oya’nın yaratıcısı olduğu dizi ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Netflix Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kim? Öylü Karayel'in yeni dizisi Bir Başkadır ne zaman yayınlanacak?

NETFLIX BİR BAŞKADIR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

8 bölümden oluşan Bir Başkadır dizisi 12 Kasım'da yayınlanacak. Dizinin fragmanı Netflix'in resmi Instagram hesabı ve Youtube sayfası üzerinden yayınlandı.





BİR BAŞKADIR KONUSU NE?

Dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

BİR BAŞKADIR OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.