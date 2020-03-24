Atiye 2.sezon ne zaman? Atiye kaç bölüm, konusu nedir?

Netflix’in ikinci Türk yapımı olan Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü 1. sezonuyla yayınlandı. 8 bölümlük ilk sezonun tamamını izleyenler ikinci sezonu heyecanla bekliyor. Atiye 2.sezon ne zaman? Mehmet Günsür ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı dizi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin oyuncularından Melisa Şenolsun dizinin 2.sezon çekimleri hakkında açıklama yapmıştı. İşte dizi hakkında detaylar..

ATİYE 2.SEZON NE ZAMAN?

Atiye 2. Sezon tarihi belli oldu. Gelen açıklamalara göre Atiye dizisinin ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek.



ATİYE KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yılının mart ayında çekimlerine başlanan dizinin, İstanbul, Göbeklitepe, Nemrut dağı gibi farklı rotalarda çekimleri gerçekleştirildi.

ATİYE HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye (Beren Saat)’nin sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça genç kadının karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.