Nesrin Ortaç'tan oğlu Serdar Ortaç için evlilik sinyali

Popçunun espri yaptığı düşünülürken annesi Nesrin Ortaç, Caroline Yılmaz’ın Serdar Ortaç’la birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına, “İkiniz de çok zarifsiniz” yazdı. Caroline ve oğlunu birbirine çok yakıştıran Ortaç’ın bu yorumu “Yeni bir evlilik yolda” şeklinde değerlendirildi. Caroline de, “Ne güzel bunu sizden duymak” yazınca aşk iddiaları güçlendi.

Caroline Yılmaz, Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.