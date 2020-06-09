Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı reklam teklifini getirdi

Çiko, Miço, Haiku adlı 3 kedisi daha olan, oturduğu semtte 10 kedi besleyen Cavadzade hayvanseverliği sayesinde kazandı. Oyuncuya hayvan aksesuarları ve mama satan uluslararası bir markadan Instagram’da reklam teklifi geldi. Cavadzade'nin “Evet” demeyi düşündüğü öğrenildi.