09 Haziran 2020 Salı 10:14 | Son Güncelleme:
Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı reklam teklifini getirdi
Yasak Elma'da Şahika karakterine hayat veren oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde kedisi Apiku'yu ağırlık olarak kullanarak spor yaptığı videoyu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Video sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Çiko, Miço, Haiku adlı 3 kedisi daha olan, oturduğu semtte 10 kedi besleyen Cavadzade hayvanseverliği sayesinde kazandı. Oyuncuya hayvan aksesuarları ve mama satan uluslararası bir markadan Instagram’da reklam teklifi geldi. Cavadzade'nin “Evet” demeyi düşündüğü öğrenildi.