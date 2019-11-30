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  3. Nesrin Cavadzade yeni dizi anlaşması sağladı! Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Nesrin Cavadzade yeni dizi anlaşması sağladı! Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Nesrin Cavadzade yeni dizi anlaşması sağladı! Yasak Elma'dan ayrılıyor mu"

Geçtiğimiz sezon Bizim Hikaye dizisinden Yasak Elma'ya transfer olan oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni bir dizi anlaşmasına daha imza attı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu, Berkun Oya’nın Netflix için hazırladığı projeyle el sıkıştı. Cavadzade, sosyal sorunlara değinen drama dizisinde sürpriz bir karaktere hayat verecek. 8 bölümden oluşacak Krek Film imzalı dizinin yapımcılığını Ali Farkhonde ile Nisan Ceren Göçen üstlendi.

İsmi henüz netleşmeyen dizinin güçlü kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen yer alıyor. Tüm dünyada aynı anda 2020 yılında yayına girmesi planlanan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor.


Nesrin Cavadzade'den yeni dizi atağı! Anlaşma sağladı
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