Nesrin Cavadzade ilk kez anlattı: Sağ gözümün altına klima demiri saplandı!

Son olarak Cavadzade, 16 yaşında başına gelen bir kazayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Gözünün altında dikiş izi olduğunu belirten oyuncu, "Hunharca yandım. Sağ gözümün altındaki dikiş izi belirginleşti. 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı..." ifadelerini kullandı.