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  3. Nesrin Cavadzade ilk kez anlattı: Sağ gözümün altına klima demiri saplandı!
17 Haziran 2020 Çarşamba 14:40 | Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade ilk kez anlattı: Sağ gözümün altına klima demiri saplandı!

Nesrin Cavadzade ilk kez anlattı: Sağ gözümün altına klima demiri saplandı!

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Cavadzade, 16 yaşında başına gelen bir kazayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Gözünün altında dikiş izi olduğunu belirten oyuncu, "Hunharca yandım. Sağ gözümün altındaki dikiş izi belirginleşti. 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı..." ifadelerini kullandı.

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