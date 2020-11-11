Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan aşkı çok hızlı! Ailesiyle tanıştırdı

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Evleneceklerine dair iddialar ortaya atılan çift, Tarabya'daki bir restoranda objektiflere takıldı.

Çifte, Cavadzade'nin anne ve babası da eşlik etmesi evlilik dedikodularını güçlendirdi. Alkan, mekan çıkışında gazetecilerin sorularına, "Fazla söze gerek yok" yanıtını verdi.

Öte yandan Cavadzade'nin rol arkadaşı Talat Bulut, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun" demişti. Gökhan Alkan da geçtiğimiz hafta, "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bende de var bir şeyler ama siz görememişsinizdir" ifadelerini kullanmıştı.



