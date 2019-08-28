Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a: Sen gülünce her şey güzel
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Alkoçlar, eşiyle evliliklerinin 5'inci yılına özel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve duygusal bir mesajla kaleme aldı.
İşte Neslişah Alkoçlar'ın o duygusal paylaşımı: "Benim canım sevgilim,en yakın arkadaşım,ruh eşim! Ne de güzel seninle bir hayat boyu yürümek, ne de güzel çoğalarak büyümek. Sen gülünce her şey güzel, her şey olması gerektiği gibi... Nice nice 5 yıllarımıza, her geçen gün büyüyen bir aşkla,heyecanla... Seni çok seviyorum."