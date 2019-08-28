Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8012
  • 6,4452
  • 286.937
  • 95721.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a: Sen gülünce her şey güzel

Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a: Sen gülünce her şey güzel

Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a: Sen gülünce her şey güzel

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Alkoçlar, eşiyle evliliklerinin 5'inci yılına özel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve duygusal bir mesajla kaleme aldı.

İşte Neslişah Alkoçlar'ın o duygusal paylaşımı: "Benim canım sevgilim,en yakın arkadaşım,ruh eşim! Ne de güzel seninle bir hayat boyu yürümek, ne de güzel çoğalarak büyümek. Sen gülünce her şey güzel, her şey olması gerektiği gibi... Nice nice 5 yıllarımıza, her geçen gün büyüyen bir aşkla,heyecanla... Seni çok seviyorum."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
İşte Ekin Mert Daymaz'ın yeni aşkı
Ömür Gedik'le Gülben Ergen'in şort polemiği
Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!
<p>Mardin Valiliğince ´Yükseliyoruz Mardin´ sloganıyla başlatılan projeyle Dara bölgesinde balon uçu

Mezopotamya´ya Gökyüzünden Bakış

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Esnaftan “kilometre” tavsiyeleri ve ikinci el kararnamesinin detayları

Milyonlarca insan her gün bilmeden yiyor! Meğer içinde hazine saklıymış