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  3. 'Yeni yaşında sevgin neşe olsun'

'Yeni yaşında sevgin neşe olsun'

'Yeni yaşında sevgin neşe olsun'

Neslişah Alkoçlar eşi Engin Altan Düzyatan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.

Eşiyle birlikte çekilmiş karesini paylaşan Alkoçlar, altına da “Yol arkadaşım, hayat ortağım... Başımı huzurla omzuna koyabileceğim, merhameti sonsuz, yüreği geniş, sevgisi gerçek eşim… Sen olmasan “bir”ken “biz” olamaz, bir canda dört kalp atamazdım. Yeni yaşında da sevgin neşe olsun yuvamıza, huzurun gölge olsun, nefesin hayatıma ortak olsun” notunu düştü. 

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