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  3. Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım! 'En güzelini almışım koluma...'

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım! 'En güzelini almışım koluma...'

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım! 'En güzelini almışım koluma...'

Oyuncu Kadir Doğulu, meslektaş eşi Neslihan Atagül'le çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğulu'nun romantik paylaşımına beğeni yağdı.

İki yıl önce dünyaevine giren ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Doğulu, Atagül'le bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

'EN GÜZELİNİ ALMIŞIM KOLUMA'

Kadir Doğulu fotoğrafa, "En güzelini almışım koluma, İstanbul boğazının güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor..." notunu düştü. Oyuncunun bu romantik sözlerine kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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