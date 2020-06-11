Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu aşka geldi: Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki...

Yaptıkları paylaşımlarla da takipçilerini mest eden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Son olarak Atagül, Instagram hesabından siyah beyaz bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu fotoğrafa, "Biraz konuşacağım izin verin" notunu düştü.

KADİR DOĞULU AŞKA GELDİ!

Eşinin fotoğrafına kayıtsız kalamayan Kadir Doğulu da, "Herkes sussun sen konuş, ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki.. bugünümün mimarı oldular gülüm." yorumunu yazdı. Doğulu'nun bu romantik yorumu binlerce beğeni aldı.