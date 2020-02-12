Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu aşka geldi! 'Gördüğüm en nadide çiçeksin'

Yasemin DÖNGEL

Temmuz 2016'da dünyaevine giren Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mutluluklarıyla örnek çift olarak gösterilmeye devam ediyor. Son olarak Atagül, Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan karelere, oyuncunun eşi Kadir Doğulu'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

'EN NADİDE ÇİÇEKSİN'

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün fotoğrafına, "Çiçek çiçek, gördüğüm en nadide çiçeksin..." şeklinde romantik bir not düştü. Doğulu'nun bu yorumuna binlere beğeni geldi.

İşte o kare: