Neslihan Atagül'den karantina paylaşımı: Adaletin bu mu dünya?

Kendini karantinaya alan ünlü isimlerden biri de oyuncu Neslihan Atagül. Sefirin Kızı dizisi salgın nedeniyle ara verince Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte kendini dış dünyadan izole etti. Oyuncu, Instagram hesabından "Adaletin bu mu dünya" yazılı sweatshirt ile bu pozunu paylaştı.