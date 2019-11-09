Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'ya destek

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde rol alan oyuncu Kadir Doğulu, uzun süren hazırlık sürecinin ardından Amiral Battı Kaçıyorusss ile dün akşam ilk kez sanatseverlerin karşısındaydı. Oyunu izlemeye gelenler arasında Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül de vardı.

YALNIZ BIRAKMADI

25 Ekim’de çekimleri başlayan Sefirin Kızı dizisi için Muğla’da bulunan Atagül, eşini yalnız bırakmamak için 1 günlüğüne İstanbul’a geldi. Oyun öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’nun ilk tiyatro deneyimi için uzun bir hazırlık süreci geçirdiğini ve çok çalıştığını söyledi.

'İLK FIRSATTA MUĞLA'YA GİDECEĞİM'

Çok heyecanlı olduğunu belirten Kadir Doğulu da ekibin aile gibi olduğunu söyledi. Ayrıca Doğulu, eşi neslihan Atgül’ün kenidisini izlemeye geldiğinin hatırlatılması üzerine "Henüz Neslihan’ı göremedim" yanıtını verdi. Eşinin çekimleri Muğla’da devam eden dizisinin setine iş yoğunluğu sebebiyle gidemediğini ifade eden oyuncu, ilk fırsatta Muğla’ya gideceğini de sözlerine ekledi.