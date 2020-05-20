Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yeni rotası Nevşehir'de çiftlik evi!
Koronavirüs salgını nedeniyle setlere dönemeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, karantina günlerini Ege'de geçiriyordu. Ancak çift rota değiştirdi, Nevşehir'de bir çiftlik evine yerleşti...
Sefirin Kızı dizisinin Nare‘si Neslihan Atagül, dizi çekimleri için uzun süredir Muğla’da bulunuyor. Koronavirüsün Türkiye‘de de yayılmaya başlamasının ardından güzel oyuncunun dizisinin de birçok dizi gibi çekimleri durmuştu. Kadir Doğulu ise bu süreçte eşinin yanına Muğla‘ya gitmişti. Ünlü çift, İstanbul‘a dönmeyerek karantina günlerini Ege‘de geçiriyordu.
ROTA DEĞİŞTİRDİLER
Oyuncu çift geçtiğimiz günlerde soluğu Nevşehir‘de aldı. Buradaki bir çiftlik evinde kalan oyuncu çift, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi‘ni de ziyaret etti. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, geçtiğimiz yıl da gittiği Nevşehir’deki bir çiftlikte kuzularla bu renkli pozu vermişti.