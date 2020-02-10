Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ndan 450 bin TL'lik yeni karavan! İçerisinde yok yok...

Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, karavanlarını yeniledi.

GÖNÜLLERİNCE TATİL...

Gözde çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan doğal yatırım... Birçok ünlünün aksine lüks otellerde tatil yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda karavan sahibi olmuştu.

Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Doğulu çifti, daha konforlu ve rahat bir tatil için kesenin ağzını açtı.

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Uzun süredir motokaravan isteyen Kadir Doğulu, hayalindeki aracı bir süre önce buldu. Motorlu karavanı için 150 bin TL ödeyen ünlü oyuncu, aracın iç dizaynı için de çok özel parçalar topladı.

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre, Doğulu, içerisinde mutfaktan banyoya kadar her detayın bulunduğu karavanın iç dizaynı için de 50 bin dolar yani 300 bin TL harcadı.

DOĞALLIKTAN YANALAR

Ünlü çift, lüks otellerde tatil yapmak yerine Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarmak için genellikle kamp kuruyor...