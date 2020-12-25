Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerinde oynadığı Sefirin Kızı'nda şoke eden ayrılık

Başladığı günden bugüne reyting rekorları kıran Sefirin Kızı dizi izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerinde oynadığı Sefirin Kızı dizisinde senaristlerin değişmesinin ardından dizinin kadrosundan ayrılan bir isim oldu. Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın yeni bölümünde diziye veda edecek.



DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı. 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda, reklam filmlerinde kendini gösteren Işın, 2018 yılında Türk Telekom reklamında, 2019 yılında ise Ülker Piko, Coca-Cola, Vodafone, Foxplay, Labne, Gratis, Ülker İkram, Teknosa ve Artema reklamlarında rol aldı. Fox Tv’de yayınlanan ‘Her Yerde Sen’ dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Yakında Star Tv’de yayınlanmaya başlayacak olan ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisinde Seda karakterini canlandıracak olan Deniz Işın; Murat Boz’un ‘Gece’ isimli video klibinde kamera karşısına geçti.