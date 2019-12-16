Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında? Sefirin Kızı oyuncularından Nare kimdir?

Neslihan Atagül Doğulu yeni dizisi ile seyirci karşısına çıkıyor. Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında? Star TV’de ekrana gelecek olan yeni dizi Sefirin Kızları oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu da bulunuyor. Sevilen isim İzlanda’da doğmuş; Norveç’te, Japonya’da, Hindistan’da büyümüş, sekiz dil bilen Nare karakterine hayat verecek.

SEFİRİN KIZI NARE ÇELEBİ KİMDİR?

Bir büyükelçinin kızı. İzlanda’da doğmuş; Norveç’te, Japonya’da, Hindistan’da büyümüş, sekiz dil bilen bir dünya vatandaşı.

Hep Sancar’a sevdalı, hep onun tarafından kovuluşunun acısını taşıdı, kalbinde hep sevdiği adamın sahip çıkmadığı narin peri kızını sakladı.

Sancar’dan sonra evladına tutundu, onun için yaşadı. Acılarını yüreğine gömüp o narin peri kızından bir amazon yarattı.

Nare bir savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın.

NESLİHAN ATAGÜL DOĞULU KİMDİR?

Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde okuyan Neslihan Atagül, 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisiyle oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.

2006 yılında ilk uzun metrajlı filmi olan 'İlk Aşk' da Vahide Gördüm, Çetin Tekindor ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü aldı. 2011 yılında “Hayat Devam Ediyor” dizisi ile oyunculuğa devam etti. 2012 yılında Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği, başrollerini Özcan Deniz ile paylaştığı "Araf"filmiyle, 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü , 25. Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü , Altın Koza Film Festivali Türkân Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, Moskova 2 Morrow Film Festivali Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu Ödülünü aldı.

Neslihan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa’nın Aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerini Kadir Doğulu, ile paylaştığı " Fatih Harbiye " 2014 yılında final yapmasının ardından Burak Özçivit ile başrolü paylaştığı "Kara Sevda" dizisi ile 2015-2017 yılları arasında Star Tv ekranlarında yer aldı.

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül 2017 yılında evlendi.